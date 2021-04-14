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.. النائب سالم العمري : كاشفتنا وكاشفناها

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بالفيديو .. النائب سالم العمري : كاشفتنا الحكومة وكاشفناها .. النائب سالم العمري : كاشفتنا وكاشفناها

جي بي سي نيوز - : قال النائب سالم العمري إن رئيس أطلعنا عما جرى في القضية الاخيرة ، وشرح حيثيات الامر وكنا سعداء بأن القضية تم حلها داخل البيت الهاشمي .

أضاف للمدينة نيوز عقب خروجه من الاجتماع المغلق الذي عقد بين الحكومة والنواب الاثنين في احدى قاعات المجلس : كان لنا طلبات تتعلق بالتوظيف والفقر والبطالة ، واخبرنا الرئيس بأننا نرفض رفضا باتا المساس بالامن والاستقرار وصارحنا الحكومة بأن اداءها غير مقنع حيال الملفات الساخنة المختلفة .

وبخصوص الاحداث الاخيرة قال بأن الرئيس وعد النواب باطلاعهم على كل جديد ولكن القضية الآن لدى القضاء .

شاهد :

: المدينة نيوز

جي بي سي نيوز

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