"بنده" تسلّم شيك تبرعات عملائها لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة

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بقيمة بلغت نحو 4.5 مليون ريال ضمن برنامج "دع الباقي لهم"

‬ قام الدكتور بندر بن طلعت حموه، الرئيس التنفيذي لشركة "بنده" للتجزئة بتسليم جمعية الأطفال ذوي الإعاقة شيكاً بقيمة (4.404.716.25 ريالاً)، من ريع برنامجها الخيري "دع الباقي لهم" والهللات التي تبرع بها عملاء "بنده" حتى نهاية مارس الماضي.

جاء ذلك بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وأثنى الأمير سلطان بن سلمان على استمرار شركة "بنده" في العمل بوتيرة عالية في برنامج "دع الباقي لهم" منذ أكثر من 15 عاماً في أداء رسالتها وترجمة التزامها نحو دعم الأطفال ذوي الإعاقة، مما يعزز المصداقية لدى عملاء "بنده" نحو الشركة والجمعية على حدٍ سواء، وتأكيداً على قدرتهما على بناء شراكة فاعلة لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة، وتوفير الخدمات الضرورية لهم، بما يجعل منهم أفراداً فاعلين في المجتمع ومساهمين في تنميته.

وقال: مراحل تنفيذ مشروع برج عملاء "بنده" الاستثماري الخيري تسير بوتيرة جيدة لاستكمال هذا المشروع الذي سوف يكون رافداً مالياً مهماً للجمعية، والذي بلغ ما تبرع به العملاء من الهللات أكثر من 40 مليون ريال لصالح استكمال بناء البرج.

وأضاف الأمير "سلطان": لقد تجلّت المسؤولية الاجتماعية لشركة "بنده" من خلال برنامج "دع الباقي لهم" في أبهى صورة لها من خلال تشييد برج عملاء "بنده" وشراكة "بنده" الاستراتيجية مع الجمعية، والتي لا تُعد جمعية وطنية فقط، بل وعالمية من خلال تنفيذ أهدافها في خدمة الأطفال ذوي الإعاقة.

وتابع: أعبر عن شكري وتقديري لعملاء "بنده"؛ لمبادرتهم في التبرع المستمر لصالح برنامج "دع الباقي لهم"، ومساهمتهم في هذا المشروع الخيري البارز."

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "بنده" للتجزئة على العلاقة الممتدة لأعوام بين الشركة والجمعية والهادفة لخدمة فئة غالية على الجميع وهي فئة الأطفال ذوي الإعاقة.

وقال: تُعد جمعية الأطفال ذوي الإعاقة صرحاً مميزاً بما تقوم به من جهدٍ كبير في دعم ورعاية الأطفال ذوي الإعاقة، وفي "بنده" استشعرنا أهمية توجيه جزء كبير من جهودنا في المسؤولية الاجتماعية لدعم جهود الجمعية المباركة، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من عوائد برنامج "دع الباقي لهم" لصالح استكمال بناء "برج عملاء بنده" الخيري في مكة المكرمة، والذي سوف يخصص ريعه للإسهام في تمويل ما تقدمه مراكز الجمعية من خدمات مجانية للآلاف من الأطفال ذوي الإعاقة في جميع مناطق المملكة".

وحضر حفل التسليم، الدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي، المدير التنفيذي للجمعية، الذي بدوره وصف التعاون مع شركة "بنده" للتجزئة بالاستراتيجي.

وقال: تنفرد جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بعلاقة وطيدة مع شركة "بنده" للتجزئة مكنتهما من العمل معاً في تأسيس وتنفيذ مشروع "برج عملاء بنده"، وهو مشروع خيري مستدام سيخدم الجمعية وأهدافها في رعاية الأطفال من ذوي الإعاقة في الأعوام القادمة.