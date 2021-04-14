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المملكة تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي والاعلان عن رفع تخصيب اليورانيوم إلى 60%

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المملكة تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي والاعلان عن رفع تخصيب اليورانيوم إلى 60% المملكة تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي والاعلان عن رفع تخصيب اليورانيوم إلى 60%
دعت لتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة إلى المزيد من التوتر

المملكة تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي والاعلان عن رفع تخصيب اليورانيوم إلى 60%

‬ صرحت وزارة الخارجية، بأن المملكة العربية تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي، والتي تمثلت آخرها بالإعلان عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%؛ الأمر الذي لا يمكن اعتباره برنامجاً مخصصاً للاستخدامات السلمية.

وتدعو المملكة إيران إلى تفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر، والانخراط بجدية في المفاوضات الجارية حالياً، اتساقاً مع تطلعات المجتمع الدولي تجاه تسخير إيران برنامجها النووي لأغراضٍ سلمية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ويحدِ من انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وتؤكد المملكة أهمية توصل المجتمع الدولي لاتفاق بمحددات أقوى وأطول، وبما يعزز إجراءات الرصد والمراقبة ويضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي أو تطوير القدرات اللازمة لذلك، ويأخذ بعين الاعتبار قلق دول المنطقة العميق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ومن ضمنها برنامجها النووي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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