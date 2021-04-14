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إطلاق 6 موكتيلات فريدة من نوعها لأول مرة في فعالية Euro Super Juices في دبي

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إطلاق 6 موكتيلات فريدة من نوعها لأول مرة في فعالية Euro Super Juices في دبي إطلاق 6 موكتيلات فريدة من نوعها لأول مرة في فعالية Euro Super Juices في دبي

تسعى شركة العصائر العضوية الأوروبية إلى زيادة حضورها في قطاع العصائر العضوية في الشرق الأوسط. كان آخر نشاط ترويجي للشركة فعالية لتذوق العصائر مع صانع العصائر المشهور جيت فيرما والمستوردين، الموزعين، الصحفيين، والعديد من مدوني الطعام. أقيمت هذه الفعالية في 11 أبريل 2021 في ستوديو OKA Ceramics الموجود في القوز، دبي.

شهدت هذه الفعالية ممثلين عن 3 أنواع من العصائر العضوية وهي (الكرز، التفاح، الرمان) وقد قاموا بعرض هذه المنتجات. قام جيت بابتكار 6 أنواع من الموكتيلات باستخدام العصائر الثلاثة العضوية. شارك ممثلو هذا العرض عن طريق مكالمة افتراضية عبر تطبيق زووم، وتفاعلوا مع الحضور عن طريق الإجابة على بعض الأسئلة. تضمنت هذه المناقشة أسئلة حول إنتاج الفاكهة، إنتاج العصائر، طرق حفظها ونقلها.

وبالحديث عن الفعالية، قال جيت فيرما: "تعتبر هذه العصائر إضافة رائعة لاختيارات أي نادل أو طاهٍ. إن لهذه العصائر قيمة غذائية تضيف إلى الكوكتيلات والموكتيلات لمسة مثالية".

يمثل عصير الرمان العضوي من قبل منظمة المنتجين (ASOP). ويمثل عصير الكرز العضوي من قبل (BNHU) وهي منظمة تجارية غير ربحية، أمّا عصير التفاح العضوي فيمثل من قبل BIOROMANIA؛ وهي جمعية مكونة من مجموعة من المنظمات والمنتجين الناشطين في قطاع الزراعة العضوية.

السبب الرئيسي من هذه الحملة "European Organic Juices" هي نشر المنتجات الغذائية الزراعية الأوروبية عالية الجودة في أسواق الشرق الأوسط (الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية والكويت).

 تعتبر 97% من المنتجات العضوية الزراعية ذات جودة أعلى مقارنة بالمنتجات التقليدية. صرح مسؤولون من الاتحاد الأوروبي أن هناك ممثلين متعددين مهتمين بتوزيع مثل هذه العصائر العضوية من أوروبا.

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