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الهطولات تواعد عسير وجازان والتنبيهات حاضرة

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الهطولات تواعد عسير وجازان والتنبيهات حاضرة الهطولات تواعد عسير وجازان والتنبيهات حاضرة
حالة تستمر لـ 7 مساءً ويصحبها تدنٍ في مدى الرؤية

الهطولات تواعد عسير وجازان والتنبيهات حاضرة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

كما نبّه المركز اليوم، من هطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط للرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والريث، والعيدابي، والحرث، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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