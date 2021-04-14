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النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني لـ آرتي: مستعدون للوساطة بين الحوثيين والرياض
-
السبت 24 أبريل 2021 01:11 مساءً
كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض
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السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
أزمة "الرقائق" تضرب "ميتسوبيشي" بقوة والشركة ترد بخفض إنتاجها
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السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
بعد القرار السعودي.. "التنفيذيين اللبنانيين" يدين انفلات المعابر داعياً لـ 4 إجراءات عاجلة
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السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
عدم الالتزام بدفع النفقة و"الهلال الأحمر".. لجان الشورى تدرس عدداً من التقارير الحكومية
-
السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
النفط مستقر رغم ضغط "جحيم كورونا" في الهند
-
السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
جامعة الباحة: أكثر من 1950 اختباراً عن بُعد لأكثر من 36 ألف طالب وطالبة
-
السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
جولات وتوعية و"تبصرة".. 120 موظفاً في مهام ميدانية داخل الحرم
-
السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
شاهد.. "تويوتا" تُعيد العلامة "كراون" إلى الواجهة بسيارة SUV عائلية
-
السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
شاهد من صحن الحرم.. لوحة يرسمها معتمرون عنوانها روحانية واحترازات
-
السبت 24 أبريل 2021 01:01 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
شريهان تخطف الأنظار بعد 19 سنة غياب..والاختيار 2 يتصدر البحث
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 14 أبريل 2021 11:50 صباحاً
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