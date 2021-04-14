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المبعوث الأمريكي يوجه رسالة إلى اليمنيين باللغة العربية...

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وقال ليندركينغ، في مقطع نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على حسابها لشؤون الشرق الأدنى في "تويتر"، أمس، إن "الشعب اليمني يعاني بشدة، ولا بد على الأطراف المتنازعة كافة، العمل معاً للوصول إلى حل سياسي".

ودعا المبعوث الأمريكي إلى اليمن، الأطراف اليمنية إلى "استغلال اللحظة والعمل معا للوصول إلى حل تفاوضي"، ووقف الهجوم العنيف على محافظة مأرب".

وقد استهل كلمته بتحية "مرحبا"، وأتم قائلا باللغة العربية "يجب علينا العمل مع بعضنا البعض".

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن الزيارة الرابعة لليندركينغ إلى الخليج منذ توليه منصبه في فبراير الماضي، ستركز على "الجهود الدولية المشتركة للترويج لاتفاق سلام، وجهود معالجة الأزمة الإنسانية في اليمن".

كما شددت على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل وحل للأزمة اليمنية، مشيرة إلى أن كلا من ليندركينغ والمبعوث الأممي مارتن غريفيث يواصلان العمل جنبا إلى جنب للمساعدة في التوصل إلى وقف نار ومحادثات سياسية شاملة واتفاق سلام دائم يلبي احتياجات اليمنيين كافة.

SputnikNews

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