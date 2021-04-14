أخبار عاجلة

النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني لـ آرتي: مستعدون للوساطة بين الحوثيين والرياض -
كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض -
أزمة "الرقائق" تضرب "ميتسوبيشي" بقوة والشركة ترد بخفض إنتاجها -
بعد القرار السعودي.. "التنفيذيين اللبنانيين" يدين انفلات المعابر داعياً لـ 4 إجراءات عاجلة -
عدم الالتزام بدفع النفقة و"الهلال الأحمر".. لجان الشورى تدرس عدداً من التقارير الحكومية -
النفط مستقر رغم ضغط "جحيم كورونا" في الهند -
جامعة الباحة: أكثر من 1950 اختباراً عن بُعد لأكثر من 36 ألف طالب وطالبة -
جولات وتوعية و"تبصرة".. 120 موظفاً في مهام ميدانية داخل الحرم -
شاهد.. "تويوتا" تُعيد العلامة "كراون" إلى الواجهة بسيارة SUV عائلية -
شاهد من صحن الحرم.. لوحة يرسمها معتمرون عنوانها روحانية واحترازات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

مصرع 20 شخصا بعد احتراق حافلة إثر اصطدامها بسيارة نقل في .. صور

Print

فيما أكدت وزارة الصحة المصرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، مصرع 20 شخصا وإصابة 3 آخرين في الحادث.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها دفعت بـ31 سيارة إسعاف لإنقاذ المصابين ونقل الجثث المتفحمة، وفقا لموقع "الأهرام".

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تفحم الحافلة حيث احترقت تماما بعد الاصطدام بالسيارة.

 وكان محافظ أسيوط تلقى إخطارا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بحافلة تقل ركابا بطريق "أسيوط - البحر الأحمر" باتجاه سوهاج ووقوع ضحايا ومصابين.

 وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، والجثث للمستشفيات، وتم وضع حواجز مرورية، وتعديل حركة المرور بالطريق منعا للتزاحم، وجار رفع السيارة والحافلة وإنقاذ باقي الركاب.

SputnikNews

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملحمة وعي تقودها المتحدة فى رمضان.. أحمد الطاهري يكشف كواليس معركة إعادة توطين الدراما بمصر

ملحمة وعي تقودها المتحدة فى رمضان.. أحمد الطاهري يكشف كواليس معركة إعادة توطين الدراما بمصر

يوم مفرح للسياحة المصرية: الروس قادمون!

يوم مفرح للسياحة المصرية: الروس قادمون!

مصر تسجل 872 إصابة بكورونا  و797 حالة بكوريا الجنوبية

مصر تسجل 872 إصابة بكورونا  و797 حالة بكوريا الجنوبية

ولا تقولي ساونا ولا جاكوزي ????.. حكاية أقدم حمام شعبي في مصر والراعي الرسمي للعرسان

ولا تقولي ساونا ولا جاكوزي ????.. حكاية أقدم حمام شعبي في مصر والراعي الرسمي للعرسان