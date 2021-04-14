بالفيديو.. انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن بالمدينة

★ ★ ★ ★ ★

في دورتها الثانية والعشرين.. بتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية

بدأت التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم، وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، في دورتها الثانية والعشرين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وبدأت التصفيات في فرع الوزارة بالمدينة المنوّرة للبنين والبنات افتراضياً "عن بُعد" وفق الإجراءات الاحترازية، وشارك في التصفيات النهائية بمنطقة المدينة المنوّرة ١٧ متسابقاً ومتسابقة في الفروع الخمسة.

وقال مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنوّرة الشيخ وجب بن علي العتيبي؛ لـ"سبق": "نحن اليوم في فرع الوزارة بالمدينة نشهد التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم، وهذه المسابقة التي تحمل اسماً غالياً على الجميع، اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- يأتي ذلك حرصاً من خادم الحرمين الشريفين على هذه المسابقة".

وأضاف "هذا ليس بغريب من ولاة أمرنا، وعندما قامت الدولة السعودية على يد المؤسّس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- قامت على القرآن وجعلت القرآن الكريم دستوراً لها، فخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- يولي هذه المسابقة جُل اهتمامه".

وتابع "تعقد هذه المسابقة في دورتها الثانية والعشرين، وتتميّز هذا العام بإنشاء فرعين؛ الفرع الأول لأبناء الشهداء والفرع الثاني للقراءات وهذا ما تميّزت به المسابقة"، مبيناً أن المسابقة للبنين والبنات.

وتأتي هذه المسابقة في الظرف الاستثنائي في ظل جائحة كورونا، فيما ترعى وزارة الشؤون الإسلامية وتشرف بإقامة هذه المسابقة، باهتمام ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حيث وجّه أن تقام المسابقة في فروع الوزارة الـ ١٣ حرصاً من وزير الشؤون الإسلامية، على سلامة صحة أبناء وبنات الوطن والمشاركين في المسابقة، وتهيئة المكان المناسب في فروع الوزارة.

وتمّ تجهيز المكان في فرع الوزارة بالمدينة المنوّرة بكل ما يلزم مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، حسب توجيهات وزارة الصحة.

وأشار "العتيبي"؛ إلى أن المسابقة تقام عبر الاتصال المرئي "عن بُعد"، كما تحدث المتسابق زكريا صالح الحميد؛ عن سعادته وهو يشارك في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم.

وقال لـ"سبق": إنه "يحفظ القرآن الكريم كاملاً، وأتم حفظه خلال عامين، ويعود الفضل لله -سبحانه وتعالى- ثم للوالدين اللذين شجعاني على إكمال حفظ كتاب الله".