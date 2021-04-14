فتح باب تقديم طلبات الاشتراك في أفضل برنامج مسرّع للتعاون بين الشركات والشركات الناشئة في أفريقيا

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لا تكتفي القطاعات التكنولوجية على غرار التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التأمين، والتكنولوجيا الزراعية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا الصحّية والتكنولوجيا النظيفة بحل بعض المشاكل الأشد إلحاحاً في أفريقيا فحسب، إنما تساهم أيضاً وبشكل كبير في اقتصاد القارة. في الواقع، من المتوقع أن يصل ما يسمى باقتصاد الإنترنت إلى 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، ما يسهم بحوالي 180 مليار دولار في الاقتصاد الإفريقي. ولتطوير إمكانات الشركات الناشئة التي تقود اقتصاد الإنترنت، فتحت مجموعة "تيليسيل" باب تقديم طلبات الاشتراك في برنامج تسريع نمو الأعمال للشركات الناشئة في أفريقيا "إيه إس آي بيه أكسيليريتور" (ASIP Accelerator Program)، المدعوم من قبل برنامج "ستارت أب بوت كامب أفري تك". يساعد هذا البرنامج الشركات الناشئة على تحقيق ما بين 18 و24 شهراً من النمو في غضون ثلاثة أشهر فحسب. ويتم حالياً البحث عن الجيل التالي من شركات التكنولوجيا الناشئة في أفريقيا والتي ما زالت في مراحلها الأولية والتي تحدث تحوّلات جذرية في مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية التي تعمل فيها.

هذا وسيتم اختيار عشر شركات ناشئة للمشاركة في البرنامج الذي سيتيح لأفرادها إمكانية الوصول إلى دورات تدريبية متطورة يقودها الخبراء وتغطي الجوانب الأساسية لنموّ الأعمال وتوسّعها – بما في ذلك الرؤى حول كيفية تصميم لوحة نموذج العمل المستدام، والمنهجية المرنة، وصولاً إلى جمع الأموال. ستتلقى هذه الشركات أيضاً توجيهات شخصيّة مصممة خصيصاً من معلمين يتم اختيرهم بعناية، وسيتم توفير التواصل مع أصحاب رؤس الأموال والمستثمرين المساندين للأعمال من جميع أنحاء العالم، وسيلتقون بالشركات الرائدة في قطاعاتهم من أجل مشاريع نموذجية وفرص الشراكة.

ستحصل الشركات الناشئة الناجحة على تمويل بقيمة 15 ألف يورو نقداً فضلاً عن إمكانية الوصول إلى أكثر من 500 ألف يورو في صفقات مع شركاء حصريين من مزودي التكنولوجيا الرائدين على غرار "أمازون ويب سيرفيسز" (Amazon Web Services) و"جوجل كلاود" (Google Cloud) و"هاب سبوت" (HubSpot) و"سيند جريد" (SendGrid) وغيرها.

وسيختتم البرنامج المكثّف الذي يستمر ثلاثة أشهر بيوم تجريبي رقمي ستقدم خلاله الشركات الناشئة حلولها الموسعة حديثاً إلى مئات الحضور من المستثمرين والشركات والموجهين والصحفيين. ومن الجدير بالذكر أن المشاركين سيستمرون في تلقي الدعم لفترة طويلة بعد انتهاء البرنامج من خلال برنامج نمو الخرّيجين "ألومناي جروث" (Alumni Growth Program) الذي يوفر إمكانية الوصول إلى الفعاليات والصفقات والمقدمات المخصصة فقط للخريجين.

وقد أتمّت تسعة وعشرين شركة ناشئة أول برنامج من "ستارت أب بوت كامب أفري تك" في حين تستمر 90 في المائة من الشركات الناشئة المشاركة بالعمل والتوسع بمعدلات مذهلة. بالإضافة إلى ذلك، قام 40 في المائة من هذه الشركات بجولات تمويل لاحق بعد انتهاء فترة تسريع الأعمال، بحيث بلغ متوسط الزيادة في قيمتها 10 أضعاف ما كانت عليه يوم العرض التجريبي.

وبالإضافة إلى الشريك المؤسسي، مجموعة "تيليسيل"، تشمل قائمة الجهات الراعية للبرنامج كلاً من منصة "جوجل كلاود" و"أمازون ويب سيرفيسيز" (Amazon Web Services) و"هاب سبوت" (HubSpot) و"في سي 4 إيه" (VC4A) وكلاود ووركس" (Cloudworx). وهناك عدد محدود من المقاعد المخصّصة للشركاء المؤسسين الإضافيين من الشركات الراغبة بالانضمام إلى هذا الائتلاف. ستتاح لهؤلاء الشركاء فرصة نادرة للمساعدة على تحديد مجالات التحدي الرئيسية التي ستكون محور تركيز استكشاف البرنامج للشركات الناشئة وكذلك المشاركة في لجنة الاختيار الحصرية التي ستختار أفضل 10 شركات ناشئة للمشاركة. وكذلك ستتاح الفرصة لهم للمشاركة في مشاريع تجريبية مصمّمة بعناية ومشاريع إثبات المفهوم مع مجموعة مختارة من الشركات الناشئة لتسريع عملية الابتكار داخل مؤسساتهم