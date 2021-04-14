"البيئة" تواصل مكافحة الجراد الصحراوي في مساحة 2400 هكتار

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على مستوى المملكة وجهود كبيرة خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر

تواصل فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة، مكافحة الجراد الصحراوي في مساحة تزيد على 2400 هكتار على مستوى المملكة.

ونشر حساب الوزارة على تويتر، اليوم، إنفوجرافيك لجهود الوزارة خلال الأيام العشرة الأولى من أبريل الجاري؛ لافتاً إلى أن المساحات المكتشفة بلغت 137072 هكتار، فيما بلغت المساحات المصابة والمعالجة 2437 هكتاراً، وبلغ عدد التقارير 342 تقريراً.

وحول المساحات المعالجة بحسب المناطق، فقد بلغت في الجوف 1240 هكتارا، والقصيم 655، و222 بالرياض، و180 بالشرقية، و105 بحائل، ثم 35 هكتاراً بالمدينة المنوّرة.