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64.52  دولاراً لبرميل برنت.. النفط يصعد ومخاوف "كورونا" تكبح المكاسب

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64.52  دولاراً لبرميل برنت.. النفط يصعد ومخاوف "كورونا" تكبح المكاسب 64.52  دولاراً لبرميل برنت.. النفط يصعد ومخاوف "كورونا" تكبح المكاسب
الأسعار ترتفع مدعومة بمؤشرات التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين

64.52  دولاراً لبرميل برنت.. النفط يصعد ومخاوف

واصلت النفط الخام ارتفاعها، اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من استمرار تأثير تداعيات جائحة كورونا على المكاسب.

وجاء ارتفاع أسعار النفط الخام، بعد بيانات تفيد بتراجع المخزونات الأمريكية بأكثر من المتوقع، في حين رفعت أوبك التوقعات للطلب على الخام، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتاً، ما يعادل 1.3% إلى 64.52 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 06:19 بتوقيت غرينتش.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتاً أو 1.4% إلى 61 دولاراً للبرميل بعد زيادة 48 سنتاً أمس، وفق رويترز.

وعززت مؤشرات على تعافٍ اقتصادي في الصين والولايات المتحدة مكاسب النفط، إلا أن المستويات القياسية من إصابات كورونا في الهند والبرازيل، وتعثر حملات التطعيم في عدد من دول العالم أدت لكبح مكاسب النفط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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