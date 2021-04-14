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المسند: "المطرية الرمضانية" مستمرة و6 مناطق موعودة بالسحب بينها "الرياض"

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المسند: "المطرية الرمضانية" مستمرة و6 مناطق موعودة بالسحب بينها "الرياض" المسند: "المطرية الرمضانية" مستمرة و6 مناطق موعودة بالسحب بينها "الرياض"
قال: تشكُّل السحب الرُكامية في الربيع يقترن مع وجود الغبار بسبب الرياح الهابطة

المسند:

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الحالة المطرية الرمضانية بمناطق عدة.

وقال عبر تويتر، صباح اليوم: الحالة المطرية الرمضانية الربيعية مستمرة، ومتوقع اليوم أن تتشكَّل بعض السحب المتفرقة فوق أجزاءٍ من مناطق: #الرياض #الشرقية #عسير وجنوب وشرق #مكة، وأجزاءٍ من غربي #نجران وشرقي #جازان، وربما تهطل منها أمطار متفرقة.. هذا والله أعلم.

ونبّه قائلاً: تشكُّل السحب الرُكامية في فصل الربيع يقترن (عادة) مع وجود #الغبار، وذلك بسبب الرياح الهابطة من السحب.

وتابع المسند: متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية شرقية وشرقية نشطة على أجزاءٍ من #الشرقية والوسطى.. ما زالت الأجواء مغبرة على أجزاءٍ من وسط وشمال منطقتَي #الرياض و #القصيم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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