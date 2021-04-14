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"سابك".. الجمعية العامة توافق على توزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2020

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"سابك".. الجمعية العامة توافق على توزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2020 "سابك".. الجمعية العامة توافق على توزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2020
للمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية والبداية 3 مايو

وافقت الجمعية العامة العادية "الاجتماع الأول" للشركة للصناعات الأساسية "سابك"، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 4.5 مليار ريال؛ ما يمثل 15 % من رأس المال، بواقع 1.5 ريال لكل سهم، على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020.

وقالت الشركة إن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 03-05-2021.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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