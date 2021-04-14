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إغلاق 9 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا وإعادة فتح 10

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إغلاق 9 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا وإعادة فتح 10 إغلاق 9 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا وإعادة فتح 10
3 بالرياض واثنان بكل من الشرقية وعسير وواحد بالباحة وآخر بمكة المكرّمة

إغلاق 9 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا وإعادة فتح 10

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 9 مساجد -مؤقتاً- في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين؛ ليصل مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 65 يوماً إلى 579 مسجداً فُتح 552 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبيّنت الوزارة أن المساجد المغلقة: ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدان في المنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة مكة المكرّمة.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 10 مساجد: أربعة بمنطقة جازان، وثلاثة بمنطقة مكة المكرّمة، ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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