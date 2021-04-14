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24 ساعة من الهطولات.. الحصيني يرسم ملامح خريطة الأمطار والمناطق الموعودة

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24 ساعة من الهطولات.. الحصيني يرسم ملامح خريطة الأمطار والمناطق الموعودة 24 ساعة من الهطولات.. الحصيني يرسم ملامح خريطة الأمطار والمناطق الموعودة
"الوطني للأرصاد" توقّعها رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار بمواقع عدة

24 ساعة من الهطولات.. الحصيني يرسم ملامح خريطة الأمطار والمناطق الموعودة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ أمطاراً متفاوتة من مكانٍ إلى آخر حتى صباح الغد الخميس.

وقال الحصيني: متوقع خلال الـ "24" ساعة المقبلة من اليوم الأربعاء حتى صباح الخميس -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لغزيرة مع حبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والشرقية والباحة وعسير ونجران وشمال شرقها والطائف وشرقه مع رياح نشطة مثيرة للغبار والواقع أفضل.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي الرياض والشرقية، كذلك على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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