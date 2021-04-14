"إكرام" توزع 5 آلاف وجبة إفطار صائم على المستفيدين بمكة المكرمة

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"المطرفي": الجمعية تزيدها إلى 15 ألف وجبة يوميًا خلال الأيام المقبلة

انطلقت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة اليوم في توزيع وجبات الإفطار للصائمين في منازلهم وذلك في خطوة استحدثتها الجمعية منذ العام الماضي حفاظًا على التباعد الاجتماعي وإعانة المحتاجين على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفي التفاصيل .. قال مدير الجمعية أحمد المطرفي إن الجمعية بادرت بإيصال الوجبات الساخنة وكذلك السلال الغذائية إلى منازل المستفيدين حرصًا منها على سلامتهم وكذلك تماشيًا مع قرارات وزارة الصحة والداخلية بتوخي التجمعات وغير ذلك.

وأوضح "المطرفي" أن الجمعية بدأت اليوم في توزيع 5000 وجبة ساخنة على أن تقوم بزيادة العدد في الأيام القادمة حتى تصل بإذن الله إلى أكثر من 15 ألف وجبة يوميًا.