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5 آليات وضوابط لعمرة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي

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"القادمين" بتأشيرات دخول للعمرة:

5 آليات وضوابط لعمرة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي

نشرت وزارة الحج والعمرة ‏‎آليات وضوابط إصدار التصاريح للمعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرات عمرة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من المحصنين.

وتضمنت الآليات: التوجه لمركز عناية في مكة المكرمة قبل ست ساعات من أداء العمرة، ثم التحقق من حالة التحصين وفقًا لنوع اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية ، ثم تسليم المعتمر الأسورة الخاصة به، والتأكد من ارتدائها خلال وجوده بالمركز، وتوجيهه لمركز تجمع الشبيكة، ثم إبراز الأسورة عند الوصول بمركز التجمع للتحقق من بيانات المعتمر التصريح، ثم الالتزام بتاريخ وفترة العمرة المخصصة للمعتمر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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