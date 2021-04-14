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الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير تبدأ إجراء الاختبارات العملية النهائية

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جولات ميدانية على اللجان للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير تبدأ إجراء الاختبارات العملية النهائية

بدأت الكليات التقنية والمعاهد الصناعية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير إجراء الاختبارات العملية النهائية لمتدربي ومتدربات المنشآت التدريبية التي تستمر طيلة هذا الأسبوع.

وتفصيلاً .. أوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي أن الزيارات الميدانية لتفقد البيئة الداخلية والخارجية لمقر الاختبارات بدأت في أول أيام الاختبارات.

وقال "الحفظي" إن مشرفي فريق الجودة والصحة والسلامة المهنية بالإدارة العامة قاموا بجولات ميدانية للاطلاع على سير الاختبارات العملية والتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الصحية وتوفير الأدوات اللازمة لجميع منسوبي التدريب التقني والمهني والمتدربين والمتدربات بالمنطقة لتمكينهم من أداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة وفي أجواء صحية آمنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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