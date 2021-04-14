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باريس سان جيرمان يقصي بايرن ميونيخ حامل اللقب ويبلغ نصف النهائي

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باريس سان جيرمان يقصي بايرن ميونيخ حامل اللقب ويبلغ نصف النهائي باريس سان جيرمان يقصي بايرن ميونيخ حامل اللقب ويبلغ نصف النهائي
تشيلسي يصعد إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان يقصي بايرن ميونيخ حامل اللقب ويبلغ نصف النهائي

أقصى باريس سان جيرمان فريق بايرن ميونيخ حامل اللقب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على الرغم من خسارته بهدف دون رد مساء أمس الثلاثاء ليبلغ المربع الذهبي للمسابقة.

وسجل المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ هدف المباراة الوحيد للفريق الألماني في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان 3 - 2 وبذلك تعادل الفريقان بنتيجة إجمالية 3 - 3 وتأهل سان جيرمان عبر قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وحسم فريق تشيلسي الإنجليزي صعوده إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على الرغم من خسارته أمام ضيفه بورتو البرتغالي بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في مدينة إشبيلية الإسبانية ضمن إياب الدور ربع النهائي من البطولة.

سجل هدف بورتو المهاجم البديل مهدي طارمي في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع لكنه لم يكن كافيًا لإنقاذ الفريق البرتغالي من وداع المسابقة.

وكان لقاء الذهاب على الملعب ذاته قد انتهى الأربعاء الماضي، بفوز تشيلسي بهدفين نظيفين أحرزهما مايسون مونت وبن تشيلويل.

وسيلعب تشيلسي في الدور نصف النهائي، مع الفائز من مواجهة ليفربول وريال مدريد واللذين يلتقيان إيابًا مساء اليوم الأربعاء، علمًا بأن لقاء الذهاب على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" قد انتهى بفوز ريال مدريد 3-1.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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