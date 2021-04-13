أخبار عاجلة

أزمة "الرقائق" تضرب "ميتسوبيشي" بقوة والشركة ترد بخفض إنتاجها -
بعد القرار السعودي.. "التنفيذيين اللبنانيين" يدين انفلات المعابر داعياً لـ 4 إجراءات عاجلة -
عدم الالتزام بدفع النفقة و"الهلال الأحمر".. لجان الشورى تدرس عدداً من التقارير الحكومية -
النفط مستقر رغم ضغط "جحيم كورونا" في الهند -
جامعة الباحة: أكثر من 1950 اختباراً عن بُعد لأكثر من 36 ألف طالب وطالبة -
جولات وتوعية و"تبصرة".. 120 موظفاً في مهام ميدانية داخل الحرم -
شاهد.. "تويوتا" تُعيد العلامة "كراون" إلى الواجهة بسيارة SUV عائلية -
شاهد من صحن الحرم.. لوحة يرسمها معتمرون عنوانها روحانية واحترازات -
بيئة مكة تحتفي بيوم الطبيب البيطري.. الغامدي: أبطال في خط الدفاع الأول -
رئيس وزراء إثيوبيا يتهم جهات خارجية بإحداث الفوضى: ملء سد النهضة في موعده -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

تسجيل 82 وفاة و 2790 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

Print
تسجيل 82 وفاة و 2790 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن تسجيل 82 وفاة و 2790 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (2790) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (672,090) حالة.
• سُجّلت (82) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7937) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (11.71%)، مقارنة مع (12.88%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (23,823) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,372,263) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (6570) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (610,614) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (53,539) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (305) حالات، فيما غادرت (330) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2607) حالات.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 42%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 72%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 43%
إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 63%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 35%
إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 28%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 35%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 23%
توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
(798) في محافظة العاصمة عمّان.
(383) في محافظة الزرقاء.
(161) في محافظة جرش.
(143) في محافظة المفرق.
(126) في محافظة البلقاء.
(111) في محافظة العقبة.
(397) في محافظة إربد، منها (5) في الرمثا.
(171) في محافظة الكرك.
(158) في محافظة عجلون.
(132) في محافظة مأدبا.
(112) في محافظة معان، منها (38) في البترا.
(98) في محافظة الطفيلة.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بالتفاصيل.. هكذا يبسط حزب الله دويلته ويمدد اقتصاده

بالتفاصيل.. هكذا يبسط حزب الله دويلته ويمدد اقتصاده

لاستخدامها غازات سامة.. سوريا تفقد حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

لاستخدامها غازات سامة.. سوريا تفقد حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

حزب الله يستعد لسيناريو انهيار في لبنان عبر تخزين مواد غذائية ونفطية

حزب الله يستعد لسيناريو انهيار في لبنان عبر تخزين مواد غذائية ونفطية

تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 57 وفاة و 3209 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن