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"الرويلي" يقدِّم اعتماده سفيرًا فوق العادة لدى فرنسا

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نقل تحيات القيادة للرئيس الفرنسي

قدَّم فهد بن معيوف الرويلي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية، أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة لدى فرنسا إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

ونقل السفير الرويلي للرئيس ماكرون خلال حفل التسليم الذي أُقيم بقصر الإليزيه بباريس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتمنياتهما لفخامته وللشعب الفرنسي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

فيما حمَّل الرئيس ماكرون السفير الرويلي نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، وتمنياته للمملكة ولشعبها بدوام التقدم والرخاء، مثنيًا على العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، وتطلعه لتعزيزها.

كما عبَّر الرئيس الفرنسي عن تمنياته للسفير الرويلي بالتوفيق في مهام عمله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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