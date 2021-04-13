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أمريكا.. تعليق استعمال لقاح "جونسون أند جونسون"

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أمريكا.. تعليق استعمال لقاح "جونسون أند جونسون" أمريكا.. تعليق استعمال لقاح "جونسون أند جونسون"
بعد رصد 6 حالات حادة لتجلط الدم

أمريكا.. تعليق استعمال لقاح

دعت السلطات الصحية في الولايات المتحدة إلى تعليق استعمال لقاح جونسون أند جونسون بسبب تقارير عن ظهور حالات نادرة لجلطات في الدم.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها توجه الدعوة لتعليق استخدام اللقاح "من منطلق الحيطة البالغة".

وأشارت الإدارة إلى رصد 6 حالات حادة لتجلط الدم بين أكثر من 6.8 مليون جرعة مُنحت من اللقاح.

وتأتي هذه التوصية بعد تسجيل حالات نادرة مشابهة مع لقاح استرازينيكا، أدت إلى تمهل البعض في استعماله.

وفي سلسلة من التغريدات بموقع تويتر قالت الإدارة إنها وهيئة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" تراجعان "ست حالات نادرة وحادة من تجلط الدم مسجَّلة في الولايات المتحدة".

وأضافت: "نوصي بتعليق استعمال هذا اللقاح من منطلق الحيطة البالغة".

وأشارت إلى أن هذا بهدف "ضمان أن مجتمع تقديم الرعاية الصحية على دراية بتبعات هذه الحوادث المعاكسة".

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء أن هذا النوع من تجلط الدم يتطلب علاجًا مختلفًا عن العلاج المعتاد في الحالات المماثلة.

وكانت الإصابات الست كلها لنساء، تتراوح أعمارهن بين 18 و48 عامًا.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين قولهم إن امرأة توفيت، فيما ترقد أخرى في حالة حرجة في نبراسكا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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