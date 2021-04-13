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في افتتاح مباريات المجوعة الرابعة .. النصر وجهًا لوجه أمام الوحدات الأردني

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في افتتاح مباريات المجوعة الرابعة .. النصر وجهًا لوجه أمام الوحدات الأردني في افتتاح مباريات المجوعة الرابعة .. النصر وجهًا لوجه أمام الوحدات الأردني
ضمن مباريات دوري أبطال آسيا

في افتتاح مباريات المجوعة الرابعة .. النصر وجهًا لوجه أمام الوحدات الأردني

يلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره الوحدات الأردني مساء غدٍ الأربعاء، في المباراة التي تُقام في الرياض، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ويلعب النصر في المجموعة الرابعة إلى جانب فرق السد القطري وفولاذ الإيراني والوحدات الأردني، حيث تُقام جميع مباريات هذه المجموعة ذهابًا وإيابًا في الرياض ابتداءً من يوم غدٍ، وحتى الـ 30 من الشهر الحالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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