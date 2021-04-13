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"تراحم تبوك" تطلق حملة "تفريج كربة "عن أسر السجناء بالمنطقة

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"تراحم تبوك" تطلق حملة "تفريج كربة "عن أسر السجناء بالمنطقة "تراحم تبوك" تطلق حملة "تفريج كربة "عن أسر السجناء بالمنطقة
تستمر خلال رمضان بشعار "نتراحم معهم" برعاية " فهد بن سلطان"

تحت رعاية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، تنطلق اليوم حملة تفريج كربة عن أسر السجناء التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة تبوك تحت شعار "نتراحم .. معهم".

وفي التفاصيل.. قال رئيس لجنة تراحم بمنطقة تبوك أحمد الحارثي إن الحملة ستستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك، مقدمًا شكره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه الدائم وحرصه على كل ما يخدم اللجنة وبرامجها المتنوعة.

وناشد "الحارثي" الجميع في المساهمة وتقديم العون والمساعدة لأسر السجناء، وذلك من خلال الإيداع المباشر لحساب اللجنة الرسمي في مصرف الراجحي: SA068000050019001184 أو تجيير شيك بحساب اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بمنطقة تبوك، راجيًا من الله العون والتوفيق للجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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