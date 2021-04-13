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تكفيل 5 موقوفين بحادثة مستشفى السلط

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تكفيل 5 موقوفين بحادثة مستشفى السلط تكفيل 5 موقوفين بحادثة مستشفى السلط

جي بي سي نيوز  :- قال المحامي أحمد النجداوي إنه تم الإفراج عن 5 من الأظناء الموقوفين على خلفية انقطاع الأكسجين في مستشفى الحسين السلط الجديد، بكفالة.

وقال المحامي النجداوي ، إن الإفراج جاء بسبب انتهاء مدة التوقيف القانونية في القضايا الجنحوية والتي تنص على الإفراج عن الموقوفين ممن أمضى 30 يوما على قضية جنحوية ، وفقا لـ”هلا أخبار” .

وفي 13 من آذار الماضي، قرر مدعي عام السلط، توقيف 5 مسؤولين في مستشفى السلط، وإسناد تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك لهم مكرر 7 مرات، إثر وفاة 7 مرضى انقطع الأكسجين عنهم في مستشفى السلط.

والمسؤولين الخمسة هم، مدير المستشفى عبدالرزاق الخشمان ومساعده لشؤون الخدمات والتزويد ومساعده للشؤون الطبية، ومساعده للشؤون الإدارية ومسؤول التزويد في المستشفى.

جي بي سي نيوز

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