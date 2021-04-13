استشاري طب النوم لـ"سبق": 10 وفيات يوميًّا بسبب النعاس.. والسعوديون أقل الشعوب نومًا

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قال إن السعوديات عكس نساء العالم.. والسمنة توقف التنفس أثناء النوم

- 95 % ينامون بجانب "جوالاتهم" رغم خطورتها.. وهذه حقيقة جلطات "استرازينيكا" النادرة

- قهوة بعد "المغرب" وكثرة الزيارات والمناسبات الليلية سبب مشاكل النوم في مجتمعنا

- 25 % من المجتمع يعانون انقطاع التنفس.. والثلث مصابون بالأرق

-"السل" من أكبر أسباب الوفاة.. واحذروا كحة الوافدين والعمالة المنزلية.. وتجنبوا الاختلاط بهم

- وزارة الصحة حريصة على الإنسان ولا تعتمد منتجًا أو لقاحًا إلا بعد التأكد من سلامته

- طلاب وطالبات مدارسنا الابتدائية الأقل نومًا في العالم.. ويعانون صعوبات التعلم وضعف الذاكرة

- أفلام "الرعب" والمناظر المخيفة تسبب الكوابيس والأحلام المزعجة للأطفال والكبار

- فرط الحركة وتشتت الانتباه يزيدان الوزن ويصيبان بالسكري والقلق والاكتئاب

حوار/ شقران الرشيدي: يقول الأستاذ المشارك واستشاري الأمراض الصدرية وطب النوم، الدكتور سعد الشريف، إن اضطرابات ومشاكل النوم تنتشر في المجتمع السعودي بنِسَب مشابهة لباقي دول العالم، وإن ثلث السكان البالغين يعانون الأرق، ونحو 4 % من الرجال و2 % من النساء يعانون اضطراب انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم.

ويؤكد في حواره مع "سبق" أن متوسط نوم السعوديين (الرجال والنساء) نحو 6 ساعات ونصف الساعة، حسب دراسة حديثة، وهو أقل من عدد ساعات النوم الموصى بها بشكل عام.

ويوضح أن كثيرًا من طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية السعوديين لا يحصلون على نوم كافٍ أثناء الليل؛ وهو ما يعرّضهم لقلة الانتباه وصعوبات التعلم، وضعف الذاكرة، وبعض الاضطرابات السلوكية، مثل فرط الحركة وتشتت الانتباه، ويزيد خطر الإصابة بزيادة الوزن، والسكري، والقلق، والاكتئاب.

ويتناول الحوار في جزئه الأول عددًا من المحاور الصحية المهمة.. فإلى التفاصيل:

مشاكل النوم

** ما مدى انتشار اضطرابات ومشاكل النوم في المجتمع السعودي؟

تنتشر اضطرابات النوم تقريبًا بنِسَب مشابهة لباقي الدول في العالم. ونعتقد أن ثلث السكان البالغين يعانون الأرق، وأن نحو 4 % من الرجال البالغين و2 % من النساء البالغات يعانون اضطراب انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، وأغلبهم لم يتم تشخيصهم (92 % من النساء المصابات و80 % من الرجال المصابين لم يتم تشخيصهم). بينما ينتشر اضطراب تململ الساقين بنسبة قد تصل إلى 10 %. أما النوم القهري فهو أحد اضطرابات النوم النادرة التي تصيب تقريبًا 50 حالة لكل 100 ألف إنسان.

ساعات النوم

** كم عدد ساعات نوم السعوديين؟ وهل هي كافية صحيًّا؟

فيما يتعلق بعدد ساعات النوم فإن متوسط نوم السعوديين البالغين (الرجال والنساء) نحو ست ساعات ونصف الساعة حسب دراسة حديثة قمنا بها، وهو أقل من عدد ساعات النوم الموصى بها للصحة المثلى عند البالغين بشكل عام؛ إذ توصي الإرشادات السعودية الصادرة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها بـ 7-9 ساعات من النوم للبالغين (الرجال والنساء بشكل متساوٍ). كما أظهرت بعض الدراسات في السعودية أن نسبة النساء اللاتي لا يحصلن على نوم كافٍ أكثر من الرجال.

طلاب الابتدائي

** هل أطفال المدارس الابتدائية هم الأقل نومًا؟

المؤسف أن كثيرًا من طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية السعوديين لا يحصلون على نوم كافٍ أثناء الليل، وهم ينامون أقل من طلاب سويسرا والسويد وفنلندا والنرويج ودول أوروبية أخرى، بحسب نتائج دراسة سعودية، شملت عينة من طلاب المرحلة الابتدائية. ومن الثابت علميًّا أن الحرمان من النوم، أو عدم الحصول عل نوم كافٍ عند الأطفال، مرتبط بقلة الانتباه وصعوبات التعلم وضعف الذاكرة وبعض الاضطرابات السلوكية، مثل فرط الحركة وتشتت الانتباه، بما يزيد خطر الإصابة بزيادة الوزن، والسكري، والقلق، والاكتئاب.

"استرازينيكا"

** ما حقيقة ما يُثار بأن لقاح "استرازينكا" ضد فيروس كورونا يتسبب بحالات جلطات "تخثر الدم"؟ وهل الأمر يدخل ضمن التنافس والحرب القائمة بين شركات اللقاح العالمية؟

وزارة الصحة حريصة أشد الحرص على صحة وسلامة الإنسان، ولا يتم اعتماد أي منتج دوائي أو لقاح إلا بعد التأكد من سلامته وفاعليته. أما ما يُثار من علاقة لقاح "استرازينيكا" بحالات جلطات فقد صدر في هذا الموضوع تقرير حديث من هيئة الدواء الأوروبية في السابع من إبريل 2021 بأن نسبة حدوث الجلطات لا تزيد على الحالات العشوائية التي تحدث في المجتمع بشكل عام، ويمكن اعتبار حدوث الجلطات من المضاعفات النادرة جدًّا لتطعيم استرازينيكا.

توقُّف التنفس

** هل فعلاً الرجال والنساء السعوديون الذين يعانون السمنة مصابون بمرض توقُّف التنفس أثناء النوم؟

السمنة أقوى عوامل الخطورة التي يمكن تجنبها للحد من الإصابة بانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم. ويوجد علاقة ثنائية الاتجاه بين السمنة وانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم؛ إذ قد يعاني 45 % من المصابين بالسمنة، و25 % من المجتمع بشكل عام، انقطاع التنفس أثناء النوم.

حوادث النعاس

** ذكرتَ في لقاء تلفزيوني أن السعودية تشهد نحو 10 حالات وفاة يوميًّا بسبب النعاس أو النوم أثناء قيادة السيارة، ما هي الأسباب؟

نعم.. يمكن تقسيم أسباب زيادة النعاس التي تتسبب في الحوادث المرورية وغيرها إلى ما يأتي: السهر، زيادة المناسبات والزيارات أثناء الليل، تناول الكافيين في وقت متأخر كعادة شرب القهوة بعد المغرب في البيوت، واستخدام الجوال عند وقت النوم، ووجود اضطرابات النوم التي تسبب زيادة النعاس أثناء النهار، والاضطرابات النفسية، وتناول بعض الأدوية أو الآلام المزمنة، وارتجاع المريء، والاضطرابات التنفسية.. وغيرها.

السهر

** هل العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وعادة السهر بين السعوديين، تؤثر على انتظام النوم؟

جميع ما ذُكر يؤثر على انتظام النوم ونمطه في المجتمع بشكل عام. كما أنني أعتقد أن الطفرة الاقتصادية السريعة، والحياة المدنية الحديثة، وما صاحبها من نمط الحياة الخامل، وعدم ممارسة الرياضة، والتطور السريع.. أثَّرت بشكل مباشر على انتظام النوم وجودته. وفي دراسة حديثة عن البالغين في السعودية - وهي الأكبر من نوعها، وقمنا بنشرها في دورية "علم النوم" - وجدنا أن أكثر من 95 % من عينة البحث تكون أجهزتهم الإلكترونية - منها هواتفهم الذكية - معهم داخل غرفة النوم، ووجدنا أيضًا أن 80 % منهم يستخدمون هواتفهم الذكية بشكل منتظم في الوقت الذي يجب أن يكونوا قد ناموا فيه. وخلصت الدراسة إلى أن الاستخدام المنتظم للأجهزة الإلكترونية بجميع أنواعها أثناء وقت النوم يخفِّض جودته، ويقلل ساعاته، ويزيد النعاس أثناء النهار، كما يزيد احتمال الإصابة بالأرق. وهذه النتائج جديدة، لم يتم التطرق لها في كثير من الدراسات العالمية السابقة لنا.

الوافدون والدرن

** يعاني بعض الوافدين والعمالة المنزلية مرض "الدرن الرئوي" المنتشر في بلدانهم، فكيف نتعامل معهم؟

يعتبر الدرن الرئوي "السل الرئوي" واحدًا من أكبر أسباب الوفاة في العالم، ويصيب نحو 10 ملايين شخص، يموت منهم مليون ونصف المليون سنويًّا حول العالم، حسب تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر عام 2018م. وتعتبر السعودية من أقل الدول إصابة بالدرن الرئوي. ورغم الانخفاض الكبير في عدد حالات الدرن الرئوي المشخصة في العالم إلا أن نسبة الإصابة في بعض الدول الفقيرة لا تزال مرتفعة؛ لذلك مَن تظهر عليهم من الوافدين علامات الدرن الرئوي، منها الكحة المزمنة، والحرارة، والتعرُّق الليلي، ونقص الوزن.. ننصح بنقلهم مباشرة للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة للتشخيص والعلاج، مع أهمية تجنب الاختلاط بهم.. وكذلك مع أهمية الالتزام بالأنظمة المتبعة في السعودية لفحص الوافدين مباشرة بعد وصولهم.

الكوابيس و"الرعب"

** الكوابيس الليلية أو زيادة الأحلام المزعجة هل تعود لاستخدام بعض الأدوية ومشاهدة أفلام الرعب؟

الكوابيس الليلية هي أحد أنواع اضطرابات النوم المعروفة، وتصيب الأطفال، وبنسبة أقل تصيب الكبار، ويُنصح باستشارة طبيب النوم إذا كانت متكررة. ومن أسباب الكوابيس القلق والإجهاد، والصدمات النفسية، واضطراب ما بعد الصدمة النفسية، مثلاً: الناجون من الكوارث والحروب.. إضافة للسهر والحرمان من النوم. كما أن استخدام بعض الأدوية قد يسببها. أيضًا مشاهدة أفلام الرعب من الأسباب المعروفة، وربما يكون من المهم عدم ترك الأطفال يشاهدون المناظر المخيفة.