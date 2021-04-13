"لولو" تطلق مبادرات رمضان بالشراكة مع بنك الطعام السعودي

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مستلزمات معبأة مسبقًا.. بطاقة إفطار وسحور وبطاقات هدايا خاصة

مع اقتراب الشهر الفضيل الثاني الذي التزمنا فيه بممارسة قواعد السلامة والتباعد الاجتماعي وسط كوفيد 19 منذ العام الماضي، قدمت لولو حملتها الرمضانية التي تسلط الضوء على عروض البيع بالتجزئة والأنشطة الخيرية.

وفي محاولة لتحسين تجربة العملاء ولجعل التسوق سهلاً وبأسعار معقولة خلال شهر رمضان، قدمت لولو مجموعتها الرمضانية المعبأة مسبقًا مقابل 99 ريالاً سعوديًا، والتي تم إنشاؤها خصيصًا للتسوق الأساس والتبرع.

وبالشراكة مع بنك الطعام السعودي، سيتم توزيع هذه المستلزمات مع علب الإفطار (بسعر 15 ريالاً سعوديًا لكل منها) على المحتاجين والجمعيات الخيرية. تم توقيع الاتفاقية بين السيد عبد الرحمن الحزيمي، المدير الإقليمي لبنك الطعام السعودي بمنطقة الرياض، والسيد بشار البشر، المدير الإداري لولو السعودية هايبر ماركت، بحضور السيد شهيم محمد، مدير لولو هايبرماركت السعودي، ومسؤولو لولو، والضيوف الكرام.

ويتم تسعير هذه المجموعات أقل بكثير من سعر السوق العادي. وتحتوي على منتجات بقالة ، مثل الأرز ومسحوق الحليب والسكر والزيت وما إلى ذلك. تتوفر مجموعات مستلزمات رمضان في جميع متاجر لولو وعبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني: www.luluhypermarket.com.

قال شهيم محمد، مدير لولو هايبر ماركت، المملكة العربية السعودية: "مع استمرار الوضع الوبائي الحالي في تقييد الأغلبية بالتجمعات الصغيرة والمزيد من الأشخاص الذين يقيمون في المنزل، أطلقنا عروض المنتجات ومجموعات رمضان لجعل التسوق من منتجات البقالة أسهل وأكثر راحة. أقسام الترويج لدينا في المتاجر ممتلئة وواسعة مع الكثير من أساسيات المنتجات المقدمة بخصومات كبيرة. وتتوفر العروض نفسها أيضًا عبر الإنترنت من خلال الصفقات والعروض الترويجية لضمان التسوق الآمن لأولئك الذين لا يرغبون في الشراء من المتاجر ".

ومن المقرر أن تطلق لولو محطات الطعام التقليدية التي تسلط الضوء على مهرجان اللحوم والتمور والمكسرات وتحليات الإفطار ومهرجان الحلوى. علاوة على ذلك ، تقدم لولو سوق الفواكه لتزويد العملاء بالفواكه والخضراوات الطازجة بأسعار تنافسية حيث يحتوي على 30 فاكهة غريبة طوال الشهر.

ومن خلال شبكة عالمية من مكاتب مصادر الطعام جنبًا إلى جنب مع مركز الوفاء بالتجارة الإلكترونية في البلاد، ضمنت لولو وجود متاجر جيدة التجهيز في الفروع وعلى الإنترنت خلال الشهر الكريم. لمزيد من المعلومات، زُر : https://www.luluhypermarket.com/en-sa/pages/instore-promotions.

علب الإفطار

# مشاركة_السعادة

وبالتعاون مع بنك الطعام السعودي، أطلقت لولو علب إفطار تضم عبوات مريحة من الوجبات الأساسية بعد الصيام والتي يمكن للعملاء شراؤها مقابل 15 ريالاً سعوديًا لكل منها. وهناك أيضًا خيار للتبرع بمبلغ 15 ريالاً من خلال كاونترات الكاشير. وسيقوم بنك الطعام السعودي بتوزيع صناديق الإفطار على المحتاجين والجمعيات الخيرية التي تصل إلى المحتاجين.

إلى جانب كونها معروفة بمجموعة منتجات واسعة وخدمة عملاء متميزة، فقد كانت لولو دائمًا المروج الرئيس للمبادرات الاجتماعية والاستدامة وحماية البيئة في جميع أنحاء العالم. على مر السنين، أطلقت أكبر بائعي التجزئة في المنطقة العديد من المشروعات تجاه هذه الدعوات وستواصل القيام بذلك في المستقبل.

بطاقات إفطار وسحور رمضان

#انشرالخير

واحتفاءً بروح العطاء في الشهر الكريم، أطلقت لولو بطاقة رمضانية متوفرة بسعر 15 ريالاً و 150 ريالاً سعوديًا.

وشارك عبدالله العنزي, مدير التسويق في لولو السعودية: "سعداء بإطلاق بطاقات بطابع رمضاني لعملائنا، تماشيًا مع أهدافنا لتعزيز تجربة التسوق خصوصًا خلال المناسبات المهمة مثل رمضان. حيث إن التجمعات للإفطار وتناول الطعام غير مسموحة حاليًا لضمان سلامة الجميع. تعد البطاقة طريقة مثالية لنتذكر أحبابنا ونظهر جانب الاهتمام بهم في مختلف الأوقات."

البطاقة صالحة للاستخدام حتى 13 مايو 2021 ويمكن استخدامها عدة مرات في عدة مرات حتى يتم استهلاك القيمة الإجمالية للبطاقة.

لولو تدعم كيل لمحاربة السمنة

بالتعاون مع جمعية كيل لمكافحة السمنة، أطلقت لولو حملة الصحة ثروة لزيادة الوعي بالسمنة ومخاطرها على الصحة إلى جانب أهمية الحد من انتشارها بين المجتمع. ومقابل كل عملية شراء لوجبة إفطار وسحور صحية ، سيتم التبرع بـ 5 ٪ للمؤسسة الخيرية.

وكجزء من الحملة، تسلط لولو الضوء على مجموعة متخصصة من المنتجات المستوردة الصحية التي تلبي احتياجات السوق الاستهلاكية المتنامية للمنتجات العضوية والخالية من ... والمنتجات الخاصة بالأنظمة الغذائية عبر متاجرها. وستتضمن قوائم الطعام الخاصة المستوحاة من المأكولات حول العالم أطباق كيتو وأطباق عضوية من محطات الطعام الساخنة في لولو أيضًا.

لمزيد من الترويج لهذه الحملة، ستستضيف لولو سلسلة فيديو من النصائح اليومية من مدربي اللياقة البدنية الموثوق بهم والوصفات الصحية من وزارة الصحة و كيل. ترقبوا:

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لولو هايبرماركت، حيث يأتي العالم للتسوق - هو أكبر متاجر التجزئة في الشرق الأوسط وواحد من أنجح الشركات في جميع أنحاء العالم وتخدم أكثر من 1,600,000 من رواد التسوق يوميًا، وتُعد أسرع سلسلة متاجر التجزئة نموًا في 10 دول تشمل دول مجلس التعاون الخليجي والهند ومصر وإندونيسيا وماليزيا. وتأسست في أوائل التسعينيات، كما قد توسعت بنجاح إلى أجزاء مختلفة من العالم وتدير حاليًا أكثر من 204 متجر مع 57,000 موظف.