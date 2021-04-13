مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم على طريق الجعرانة بمكة

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بادومان: الإصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة وتم نقلهم للمستشفيات

لقي شخص مصرعه وإصابة 7 أشخاص آخرين في حادث تصادم وقع عصر اليوم الثلاثاء، على طريق الجعرانة بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل: تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، عصر اليوم الثلاثاء، بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في الجعرانة بمكة المكرمة، بالتحديد عند مدخل حي الفيصل، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة و7 إصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي ومستشفى الملك فيصل التخصصي.

حادث تصادم مكة المكرمة