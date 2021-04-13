أخبار عاجلة

أزمة "الرقائق" تضرب "ميتسوبيشي" بقوة والشركة ترد بخفض إنتاجها -
بعد القرار السعودي.. "التنفيذيين اللبنانيين" يدين انفلات المعابر داعياً لـ 4 إجراءات عاجلة -
عدم الالتزام بدفع النفقة و"الهلال الأحمر".. لجان الشورى تدرس عدداً من التقارير الحكومية -
النفط مستقر رغم ضغط "جحيم كورونا" في الهند -
جامعة الباحة: أكثر من 1950 اختباراً عن بُعد لأكثر من 36 ألف طالب وطالبة -
جولات وتوعية و"تبصرة".. 120 موظفاً في مهام ميدانية داخل الحرم -
شاهد.. "تويوتا" تُعيد العلامة "كراون" إلى الواجهة بسيارة SUV عائلية -
شاهد من صحن الحرم.. لوحة يرسمها معتمرون عنوانها روحانية واحترازات -
بيئة مكة تحتفي بيوم الطبيب البيطري.. الغامدي: أبطال في خط الدفاع الأول -
رئيس وزراء إثيوبيا يتهم جهات خارجية بإحداث الفوضى: ملء سد النهضة في موعده -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

متحدثة "التعليم": لجان مختصة ستتابع أية مشاكل تقنية خلال الاختبارات عن بُعد

Print
متحدثة "التعليم": لجان مختصة ستتابع أية مشاكل تقنية خلال الاختبارات عن بُعد متحدثة "التعليم": لجان مختصة ستتابع أية مشاكل تقنية خلال الاختبارات عن بُعد
أكدت أنها ستحدد ما هو أفضل لمصلحة الطلاب والطالبات

متحدثة

كشفت ابتسام الشهري، المتحدثة باسم وزارة التعليم، عن أنه في حال وجود أي مشاكل تقنية أو أعطال قد تواجه الطلاب والطالبات في الاختبارات عن بعد فإن لجانًا مخصصة لمتابعة سير الاختبارات وجميع ما يتعلق بها في كافة إدارات التعليم بالسعودية، وذلك على مستوى الإدارة والمكتب والمدرسة، ستدرس حالة الطلاب، وتحديد ما هو أفضل لمصلحة الطالب.

وأشارت في حديث لقناة "" إلى أن ذلك يأتي عطفًا على ما لدى تلك اللجان من خبرة عالية في التعامل مع سير الاختبارات عن بعد طوال الفترة الماضية.

وانطلقت اليوم الثلاثاء اختبارات الفصل الثاني عن بعد لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، على أن تبدأ اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية يوم الأحد المقبل.

وأكدت "الشهري" أنه سيخصص ما تبقى من هذا الأسبوع للمراجعة والمتابعة لجميع المناهج، واستكمال عمليات القياس والتقويم كافة عن بعد، وتقديم الدعم للطلاب والطالبات خلال اليوم الدراسي، الذي يبدأ من الـ10:30 صباحًا إلى الـ2:30 ظهرًا.

وستبدأ اختبارات المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية يوم الأحد المقبل، السادس من شهر رمضان المبارك، وذلك خلال الفترة الزمنية من الساعة الـ12.30 – الـ2.30 ظهرًا.

يُشار إلى أنه تم إنشاء أكثر من 500 مليون اختبار للطلاب والطالبات في منصة "مدرستي" حتى نهاية الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ما رأيك بفتح المطاعم نهار ‫رمضان؟ "الإخبارية" تسأل.. وهكذا كانت الإجابات

ما رأيك بفتح المطاعم نهار ‫رمضان؟ "الإخبارية" تسأل.. وهكذا كانت الإجابات

ما رأيك بفتح المطاعم نهار ‫رمضان؟ "الإخبارية" تسأل.. وهكذا كانت الإجابات

ما رأيك بفتح المطاعم نهار ‫رمضان؟ "الإخبارية" تسأل.. وهكذا كانت الإجابات