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شاهد.. أبطال "الحد الجنوبي" عينٌ على الجبهات.. وقلبٌ يخشع بالآيات

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"الحرس الوطني" توثّق صورًا لمنسوبيها على الثغور في أول أيام رمضان

شاهد.. أبطال

وثّقت وزارة الحرس الوطني، مساء اليوم، صورًا لعدد من منسوبي الوزارة المرابطين في الحد الجنوبي أثناء وقت الصيام في أول أيام شهر رمضان المبارك، وهم يقومون مع زملائهم بواجبهم الديني والوطني للذود عن الوطن.
وأوضحت الصور، أبطال الحد الجنوبي وهم يحملون أسلحتهم لحماية الوطن، وواقفون سدًّا منيعًا في وجه كل مَن تُسول له نفسه المساس ببلاد الحرمين وبعقيدتنا ومكتسباتنا وأمن واستقرار المنطقة.
كما أوضحت إحدى الصور لقطة عفوية لأحد الأبطال البواسل مستمتعًا بالروحانية وقراءة القرآن الكريم، وهو على ثغر من ثغور الوطن.

شاهد.. أبطال

شاهد.. أبطال

وزارة الحرس الوطني الحد الجنوبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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