الهلال يسعى لتعزيز هجومه بلاعب ميلان ويوفنتوس السابق

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كشفت تقارير صحفية بلجيكية وكرواتية، يوم الثلاثاء، أن نادي الهلال دخل في مفاوضات مع ماريو ماندزوكيتش، مهاجم ميلان الإيطالي.

وقال موقع "فوتي بول 24" البلجيكي في تقرير له: يقترب ماندزوكيتش من نهاية عقده مع ميلان، ومن المحتمل أن يواصل المهاجم الكرواتي مسيرته في ناد آخر بالصيف، وبالفعل تسعى عدة أندية بلجيكية للتعاقد مع المهاجم، لكن يبدو أن ماندزوكيتش في طريقه إلى الدوري السعودي؛ إذ حصل على عرض من نادي الهلال، والأمور ليست رسمية بعد، لكن المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح.

وأكد التقرير على أن ماندزوكيتش يفضل الانتقال إلى الدوري السعودي في الفترة المقبلة.

وذكر موقع صحيفة "نت. إتش آر" الكرواتي أن نادي الهلال مستعد لتقديم عرضه من أجل كسب خدمات المهاجم في الفترة المقبلة.

وانتقل ماندزوكيتش إلى ميلان في يناير الماضي، وشارك في 5 مباريات فقط ولم يسجل أي هدف، وكان اللاعب قد خاض عدة تجارب في ألمانيا وكرواتيا، قبل أن يتألق مع أتلتيكو مدريد ثم تشيلسي وبعدها لعب بقميص الدحيل القطري نصف موسم.الهلال ماريو ماندزوكيتش