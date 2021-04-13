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"لأسباب عراقية داخلية".. تأجيل زيارة رئيس اللبنانية إلى بغداد

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"لأسباب عراقية داخلية".. تأجيل زيارة رئيس الحكومة اللبنانية إلى بغداد "لأسباب عراقية داخلية".. تأجيل زيارة رئيس اللبنانية إلى بغداد

جي بي سي نيوز :- أعلنت حكومة تصريف الأعمال في لبنان، أنه تم تأجيل زيارة رئيس الوزراء، حسان دياب، والوفد اللبناني إلى العراق، والتي كان موعدها قد تم تحديده في 17 أبريل الجاري من قبل بغداد.

وأفاد المكتب الإعلامي في رئاسة اللبنانية، بأن مديرية المراسم في رئاسة الحكومة العراقية، تولت إبلاغ مديرية المراسم في رئاسة مجلس الوزراء في لبنان عن طلب تأجيل الموعد، وذلك "لأسباب عراقية داخلية".

وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، قد أشارت إلى أن حسان دياب سيزور العراق في 17 و18 أبريل الجاري، حيث سيوقع على اتفاق لاستيراد النفط.

وكان من المفترض أن يرافق دياب خلال زيارته، وفد وزاري مؤلف من وزراء الزراعة والصناعة والصحة والسياحة والطاقة، للبحث في مجال التعاون الثنائي بين البلدين وتوقيع اتفاقات.

المصدر: RT + "الأخبار"

جي بي سي نيوز

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