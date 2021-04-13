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28 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الثاني للمرحلة الابتدائية في ينبع

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إدارة التعليم والمدارس التابعة لها أعدت خطة متكاملة لأعمال الاختبارات عن بُعد

28 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الثاني للمرحلة الابتدائية في ينبع

أدى اليوم أكثر من 28 ألف طالب وطالبة من طلبة المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس، اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام 1442هـ بمدارس محافظة ينبع والقطاعات التعليمية التابعة لها أثناء اليوم الدراسي من الساعة 3- 5 عصرًا؛ متزامنًا ذلك مع استكمال عمليات التقويم ومعالجة الفاقد التعليمي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي.

ووقف مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي على جاهزية الميدان من خلال زيارات ميدانية لعدد من مدارس المحافظة بدأها بابتدائية عبدالله بن عباس.

وأوضح "العطوي" أن الإدارة والمدارس التابعة لها أعدت خطة متكاملة لأعمال الاختبارات عن بُعد، بمشاركة الإدارات ذات العلاقة ومكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس، وأتمت جميع الترتيبات اللازمة لضمان سير أعمال الاختبارات بيسر وسهولة، في ظل خطة إشرافية تتضمن زيارات إشرافية وتفقدية للمشرفين والمشرفات للوقوف على أعمال الاختبارات في مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها، وتقديم الدعم والمساندة، ورفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات وحل الإشكاليات الميدانية والتقنية التي قد تحدث، مشيدًا بدور الأسرة في تهيئة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائهم لأداء الاختبارات، وتوفير كل ما من شأنه مساعدتهم على أدائها بيسر وهدوء.

من جانبها قامت المساعدة للشؤون التعليمية أديبة بنت حميدي الفايدي، بمتابعة سير الاختبارات في عدد من المدارس، مؤكدةً أن الاختبارات تسير بصورة مطمئنة وعلى الوجه المطلوب؛ مبينةً أن كل الخطط التي تضمن سير الاختبارات نفذت وفق ما خطط له، وتم تأمين كافة متطلبات المدارس.

اختبارات الفصل الدراسي الثاني ينبع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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