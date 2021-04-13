خالد بن سلمان: أُحيي أبطالنا المرابطين على حدودنا المدافعين عن أرضنا

★ ★ ★ ★ ★

قال: أرفع التهنئة للقيادة ولعموم من يعيش في هذا الوطن بمناسبة حلول رمضان

رفع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان التهاني والتبريكات للقيادة وجميع من يعيش على أرض الوطن والمرابطين، بحلول شهر رمضان.

وقال عبر حسابه في تويتر: أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين، ولعموم من يعيش في هذا الوطن العظيم، بمناسبة حلول شهر #رمضان الكريم ، وأُحيي أبطالنا المرابطين على حدودنا المدافعين عن أرضنا الذين يُقدمون أعظم صور التفاني والتضحية، وكل عام وجميع المسلمين بخير.نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان