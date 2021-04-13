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المسند: طريف الأطول في الصيام.. "14 ساعة و21 دقيقة"

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المسند: طريف الأطول في الصيام.. "14 ساعة و21 دقيقة" المسند: طريف الأطول في الصيام.. "14 ساعة و21 دقيقة"
قال: لكون النهار أطول والليل أقصر كلما اتجهنا شمالًا.. جازان الأقصر

المسند: طريف الأطول في الصيام..

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: إن محافظة طريف ستسجل أطول عدد ساعات للصيام على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: أول يوم في #رمضان سيكون نهاره هو الأقصر (خلال رمضان 1442)، وسيكون طول فترة الصيام في #طريف الأطول بين مدن # 14:21،

مقابل الأقصر في #جيزان 13:46، بفارق 35 دقيقة عن طريف.

وتابع: ويعود سبب ذلك لكون النهار أطول والليل أقصر كلما اتجهنا شمالًا.الدكتور عبدالله المسند الحالات المناخية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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