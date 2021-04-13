أخبار عاجلة

أزمة "الرقائق" تضرب "ميتسوبيشي" بقوة والشركة ترد بخفض إنتاجها -
بعد القرار السعودي.. "التنفيذيين اللبنانيين" يدين انفلات المعابر داعياً لـ 4 إجراءات عاجلة -
عدم الالتزام بدفع النفقة و"الهلال الأحمر".. لجان الشورى تدرس عدداً من التقارير الحكومية -
النفط مستقر رغم ضغط "جحيم كورونا" في الهند -
جامعة الباحة: أكثر من 1950 اختباراً عن بُعد لأكثر من 36 ألف طالب وطالبة -
جولات وتوعية و"تبصرة".. 120 موظفاً في مهام ميدانية داخل الحرم -
شاهد.. "تويوتا" تُعيد العلامة "كراون" إلى الواجهة بسيارة SUV عائلية -
شاهد من صحن الحرم.. لوحة يرسمها معتمرون عنوانها روحانية واحترازات -
بيئة مكة تحتفي بيوم الطبيب البيطري.. الغامدي: أبطال في خط الدفاع الأول -
رئيس وزراء إثيوبيا يتهم جهات خارجية بإحداث الفوضى: ملء سد النهضة في موعده -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تقطيع اللحوم" يربك أمانة تبوك بأول أيام رمضان.. ومغردون يتساءلون: ماذا ستفعل؟

Print
فيديو "تقطيع اللحوم" يربك أمانة تبوك بأول أيام رمضان.. ومغردون يتساءلون: ماذا ستفعل؟ "تقطيع اللحوم" يربك أمانة تبوك بأول أيام رمضان.. ومغردون يتساءلون: ماذا ستفعل؟
تم تداوله بشكل واسع.. ألقي القبض عليهم بالتعاون مع الجهات الأمنية

فيديو

تسبب لعمالة تقطع لحومًا بطريقة مخالفة وغير آمنة تم تداوله على تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك"، في حالة إرباك لأمانة تبوك بأول أيام شهر رمضان الكريم.

وتفصيلًا: تمكنت الأمانة بالتعاون مع الجهات الأمنية من القبض على العمالة التي ظهرت في الفيديو وهم يقطعون لحومًا على الأرض، كما يقوم أحدهم بدهس اللحوم بقدمه، وسط بيئة ملوثة.

وسبّب الفيديو منذ أن بدأ في الانتشار اليوم الثلاثاء، حالة من الجدل والغضب بين النشطاء؛ لما شاهدوه من أفعال صادمة وسط تساؤلات عن مصير هذه اللحوم، وتساءل المغردون ومتناقلو الفيديو حول ما ستفعله أمانة تبوك بعد القبض على هذه العمالة. أمانة تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو غريب.. شاهد ما حدث في قطار بالصين

فيديو غريب.. شاهد ما حدث في قطار بالصين

فيديو غريب.. شاهد ما حدث في قطار بالصين

فيديو غريب.. شاهد ما حدث في قطار بالصين

بالفيديو "الداخلية في أسبوع".. ضربات أمنية ناجحة في معظم المناطق على أكثر من صعيد

بالفيديو "الداخلية في أسبوع".. ضربات أمنية ناجحة في معظم المناطق على أكثر من صعيد

فيديو الطفل والقطار.. شاهد مفاجأة اللحظة الأخيرة

فيديو الطفل والقطار.. شاهد مفاجأة اللحظة الأخيرة