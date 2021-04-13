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بعد إعادة انتخابه.. "بيريز" رئيساً لريال مدريد حتى 2025

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بعد إعادة انتخابه.. "بيريز" رئيساً لريال مدريد حتى 2025 بعد إعادة انتخابه.. "بيريز" رئيساً لريال مدريد حتى 2025
يسعى لدعم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية

بعد إعادة انتخابه..

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، أن فلورنتينو بيريز سيظل رئيساً للنادي حتى 2025 بعد إعادة انتخابه بالتزكية لهذا المنصب.
وأشار النادي إلى أن الاجتماع الذي اتخذ فيه القرار لم يستغرق سوى 14 دقيقة وأنه جرى عبر تقنية الفيديو كونفرنس، نظرًا لصعوبة عقد الاجتماع بشكل طبيعي في ظل جائحة كورونا.
ويشغل بيريز منصب رئيس النادي الملكي منذ عام 2001 مع فاصل ابتعد فيه عن المنصب امتد من 2006 إلى 2009.
وخلال الفترة المقبلة، سيكون فيرناندو فيرنانديز تابياس وإدواردو فيرنانديز دي بلاس وبدرو لوبيز خيمينيز نواباً لبيريز.
وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن بيريز يثق بأن افتتاح ملعب "سانتياجو بيرنابيو" الذي تم تجديده وتطويره في الفترة الماضية سيكون بداية لحقبة اقتصادية جديدة للنادي الذي يضع كيليان مبابي نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، وإيرلنج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني على رأس قائمة النجوم المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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