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"العوهلي" يتفقّد استعدادات جامعة الملك فيصل للاختبارات النهائية

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أكد أهمية تهيئة البيئة الملائمة والآمنة والالتزام بالإجراءات الاحترازية

تفقّد، اليوم، رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي كليات الجامعة، حيث اطلع على إجراءات سير الاختبارات النهائية، مؤكداً خلال جولة قام بها ضرورة توفير البيئة الملائمة والآمنة للطلبة، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة ومنذ بداية هذا الظرف الاستثنائي شكّلت فرق عمل متخصصة تقوم بدور المتابعة اليومية لسير العملية الأكاديمية، وترصد التزام جميع قطاعاتها ومنسوبيها بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تم التوجيه بها نظامًا، وأنها حريصة على تحقيق مصلحة طلبتها ومنسوبيها، والتي تأتي على رأس أولوياتها سلامتهم، إلى جانب سعيها نحو تحقيق أعلى معايير الجودة التعليمية في ظل ما تسمح به هذه الظروف.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات النظامية الوقائية، ومنها التحقق عن طريق تطبيق "توكلنا"، بعدم السماح للمصابين بالحضور، وتحديد مواعيد أخرى لاختبارهم بعد شفائهم بإذن الله، كما أوضح أن الجامعة مددت عدد أيام الاختبارات، وزادت عدد الفترات إلى 4 فترات، ورأت في حال تعذر تطبيق الإجراءات على بعض اختبارات الشعب ذات الأعداد الكبيرة، تحويلها إلى اختبارات إلكترونية عن بعد.

ولفت إلى أن هناك لجنة رئيسية خاصة للاختبارات تدرس جميع الحالات ذات الظروف الاستثنائية والتي تتطلب مراعاة خاصة، أو حالات تستلزم تأجيل موعد الاختبار، منوها بجهود الجميع لتسيير عملية الاختبار بإذن الله بجودة وأمان، داعياً الله تعالى للجميع بالتوفيق والنجاح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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