"إصلاح ذات البين بمكة" تستعرض أعمالها وأنشطتها وخططها المستقبلية

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نظرت منذ إنشائها أكثر من 40 ألف قضية وأنهت معظمها بالصلح

رأس وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني اجتماع لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة وتخلله استعراض لأعمالها وأنشطتها وخططها المستقبلية.

وبحسب العرض، فقد نظرت اللجنة منذ إنشائها أكثر من 40 ألف قضية وساهمت في إنهاء معظمها بالصلح، وذلك بدعم من إمارة المنطقة، ويأتي ذلك انطلاقاً من دور اللجنة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز قيم التسامح والعفو والإصلاح في المجتمع.

وأوضح العرض بأن أعمال اللجنة تركّز على تقوية الروابط الاجتماعية، ونبذ أسباب الخلاف والتشاحن والبغضاء، وتوثيق أواصر الألفة بين أفراد المجتمع من خلال حل النزاعات والصلح في الخصومات وبذل النصح وتقديم الاستشارات التخصصية للوصول إلى حياة كريمة تكفل للمجتمع العيش في هدوء وسلام.

كما تكرّس أعمالها للوصول إلى مجتمع متسامح تسوده قيم العفو والصبر والاحتساب والتعاون من خلال نموذج ريادي لحل الخلافات والإصلاح بين المتنازعين بفعالية عالية ومنهجية علمية وتسخير أحدث أساليب التواصل والتقنيات في أداء المهام بدعم ومشاركة قاعدة كبيرة من المختصين من أبناء المجتمع.