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بعد إيقافه احترازياً.. إعادة فتح سوق الأربعاء الشعبي في العيدابي

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بعد إيقافه احترازياً.. إعادة فتح سوق الأربعاء الشعبي في العيدابي بعد إيقافه احترازياً.. إعادة فتح سوق الأربعاء الشعبي في العيدابي
في ظلّ تكثيف الرش.. وتطبيق الإجراءات والتباعد الاجتماعي

بعد إيقافه احترازياً.. إعادة فتح سوق الأربعاء الشعبي في العيدابي

أعلنت محافظة العيدابي عن إعادة فتح سوق الأربعاء الشعبي، ابتداءً من يوم غد الأربعاء.

يأتي إعلان إعادة فتح السوق الشعبي، بعد تنفيذ مداخل ومخارج للسوق، وتكثيف عملية الرش، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي.

وكانت محافظة العيدابي قد أعلنت، الثلاثاء المنصرم، إيقاف السوق مؤقتاً، فيما أوضح رئيس المركز الإعلامي بالمحافظة مسعود بن علي الغزواني لـ"سبق" أن قرار إيقاف سوق العيدابي الشعبي إجراء احترازي مؤقت، مؤكداً أن الإيقاف من ضمن التوجيهات باتخاذ التدابير اللازمة.

ويعتبر سوق الأربعاء الشعبي بمحافظة العيدابي من أهم الأسواق الشعبية في المنطقة، ويشهد كثافة عالية سواء من الباعة والمتسوقين طوال العام، لا سيما المواسم كرمضان والعيدَين.

عرض جمعية الغوص العقبة تهنئ بحلول شهر رمضان 2021.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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