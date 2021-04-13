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ضحايا كورونا.. باكستان تسجل 118 وفاة و82 حالة بالأردن

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ضحايا كورونا.. باكستان تسجل 118 وفاة و82 حالة بالأردن ضحايا كورونا.. باكستان تسجل 118 وفاة و82 حالة بالأردن
خلال الـ24 ساعة الماضية

ضحايا كورونا.. باكستان تسجل 118 وفاة و82 حالة بالأردن

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 118 حالة وفاة جديدة، و4318 إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 729920 إصابة، منها 67034 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15619 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 638267 حالة.

الأردن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2790 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 672090 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 610614 حالة شفاء بعد تسجيل 6570 حالة إضافية، كما سجلت 82 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 7937 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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