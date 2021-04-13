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مشاركو جائزة الملك سلمان للقرآن يهنئون القيادة بشهر رمضان

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مشاركو جائزة الملك سلمان للقرآن يهنئون القيادة بشهر رمضان مشاركو جائزة الملك سلمان للقرآن يهنئون القيادة بشهر رمضان
خلال مشاركتهم في التصفيات النهائية للمسابقة بالعاصمة الرياض

مشاركو جائزة الملك سلمان للقرآن يهنئون القيادة بشهر رمضان

رفــــع المشاركون والمشاركات فـــي المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والعشرين، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهم الله ــ ولأفراد الشعب السعودي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره.

جاء ذلك خلال مشاركتهم في التصفيات النهائية للمسابقة بالعاصمة الرياض، حيث يشارك في هذا العام 131 متسابقًا ومتسابقة من جميع مناطق المملكة، وتستمر حتى الخامس من شهر رمضان المبارك, وتقام لأول مرة عن بعد تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المستجد.

ويستشعر أبناء الوطن بكل فخر واعتزاز ما تقدمه القيادة الرشيدة في كافة الأصعدة، وما ينعم به الوطن من أمان وأمان, فكان الفخر والمجد للوطن بقيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ والتلاحم الشعبي للوقوف حصناً منيعاً ضد أعداء الوطن وقيادته وشعبه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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