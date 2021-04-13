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"الخطوط الحديدية" تطلق نسخة جديدة من "رواد سار"

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"الخطوط الحديدية" تطلق نسخة جديدة من "رواد سار" "الخطوط الحديدية" تطلق نسخة جديدة من "رواد سار"
يهدف إلى استقطاب الكفاءات من الجنسين

‬ أطلقت الخطوط الحديدية السعودية "سار" اليوم النسخة الجديدة من برنامج "روّاد سار"، الذي يعدّ أحد أهم مبادرات الشركة في مجال تطوير قدرات ومهارات السعوديين الخريجين حديثاً في مختلف التخصصات الهندسية والإدارية وذلك بفتح باب الترشّح للراغبين في الالتحاق بالعمل ضمن طاقم الشركة.

وقال مدير قطاع الموارد البشرية والخدمات المساندة المهندس عبدالرحمن تركستاني: البرنامج يهدف إلى استقطاب الكفاءات السعودية من الجنسين في تخصصات "الهندسة، والمالية، والصحة والسلامة، والاستراتيجية وتخطيط الأعمال، والتطوير العقاري، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات، وسلاسل الإمداد"÷، وتدريبهم وإعدادهم للإسهام في تحقيق الأهداف المستقبلية للشركة عن طريق تمكينهم من المهارات والجدارات الفنية المرتبطة بصناعة النقل السككي، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية وتطوير الكفاءات الوطنية.

وأضاف: "سار" ستبدأ بتقييم المتقدمين ابتداءً من 29 أبريل، على أن تعلن النتائج النهائية بعد انتهاء مرحلة التقييم، يلي ذلك مرحلة التدريب التي تبدأ في أغسطس 2021.

وأردف: برنامج "رواد سار" يحتوي على عدد من الدورات التدريبية الموجهة لحديثي التخرج وكذلك التدريب أثناء العمل وتطوير الكفاءات التقنية والقيادية في أقسام الشركة ومواقعها المختلفة.

وتابع "تركستاني": المتقدِّم للالتحاق بالبرنامج يجب أن يكون ملمّاً باللغة الإنجليزية وحاصلاً على معدل تراكمي وفق الآتي: 2.75 من 4 أو 3.75 من 5، أو 80 من 100، على أن يجتاز الاختبارات المقررة من قبل الشركة.

يشار إلى أن المتدربين بالبرنامج سيمرّون بعدة مراحل، أهمها مرحلة التعريف بمكان العمل عبر تمكين المشاركين من التدرب في وحدات الأعمال المختلفة، من أجل إعطاء المشاركين لمحة عامة عن الشركة والتعرف على آلية سير العمل، تليها مرحلة البناء من خلال تطوير قدرات الملتحقين بالبرنامج وتدريبهم وإسناد بعض المهام والأنشطة إليهم، ختاماً بمرحلة التمكين حيث يتم تكليفهم بمهام أكبر بما يمكّنهم من إحداث تأثير إيجابي على العمل.

ويحتوي برنامج "روّاد سار" على حزمة من الأنشطة والدورات الأخرى كبرنامج الإعارة والتدريب الخارجي مع شركات عالمية رائدة في مجال السكك الحديدية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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