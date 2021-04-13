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أمانة الشرقية تنفذ 1550 جولة على الأسواق والمراكز التجارية

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أمانة الشرقية تنفذ 1550 جولة على الأسواق والمراكز التجارية أمانة الشرقية تنفذ 1550 جولة على الأسواق والمراكز التجارية
إغلاق 21 منشأة.. وتحرير 95 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات

أمانة الشرقية تنفذ 1550 جولة على الأسواق والمراكز التجارية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1546 جولة رقابية، و13 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 21 منشأة مخالفة، وتحرير 95 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة إنها استقبلت 50 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة ، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة، والتكدس في الأسواق، وعدم التزامها بإبراز تطبيق "توكلنا"، كما شددت على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة.

ودعت الأمانة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وتكدس وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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