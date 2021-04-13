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"الزكاة والدخل" تدعو لإخراج الزكاة اختيارياً عبر خدمتها الإلكترونية

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"الزكاة والدخل" تدعو لإخراج الزكاة اختيارياً عبر خدمتها الإلكترونية "الزكاة والدخل" تدعو لإخراج الزكاة اختيارياً عبر خدمتها الإلكترونية
تُتاح للعام الرابع على التوالي بعد أن حققت أرقاماً ونجاحاتٍ قياسية

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل الأفراد من المواطنين والمقيمين إلى إخراج زكاتهم (اختيارياً) وذلك من خلال تطبيق (زكاتي) على الهواتف الذكية، أو بوابة (زكاتي) الإلكترونية، أو عبر الاتصال على هاتف (زكاتي) على الرقم 19993.

وبينت "الزكاة والدخل" أن خدمة (زكاتي) تُتاح للعام الرابع على التوالي، بعد أن حققت أرقاماً ونجاحاتٍ قياسية خلال الأعوام الماضية، مؤكدة أن مبالغ الزكاة المُحصَّلة يتم توجيهها مباشرة إلى مستحقيها في الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتوفر خدمة (زكاتي) عبر منصتَيها الإلكترونيتيْن إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها سواءً كانت أموالاً أو ذهباً أو فضة أو أسهماً وغيرها، ودفع الزكاة بشكلٍ موثوق وميسَّر وسريع، مع إصدار فاتورة للعملية، إضافة إلى التذكير بمواعيد الزكاة.

وأشارت هيئة الزكاة والدخل إلى أنه يمكن دفع الزكاة من خلال طرق الدفع الإلكترونية الآمنة والموثوقة في المملكة، وذلك عبر خدمات "مدى" و "سداد و"Apple Pay".

يُشار إلى أن إجمالي المبالغ الواردة إلى الهيئة من خدمة (زكاتي) في شهر رمضان المبارك من العام الماضي بلغ أكثر من 40 مليون ريال، استفاد منها مستحقوها في الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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