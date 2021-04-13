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الموارد البشرية ومؤسسة وقف شباب خير أمة تدشنان "فطوركم يوصلكم"

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الموارد البشرية ومؤسسة وقف شباب خير أمة تدشنان "فطوركم يوصلكم" الموارد البشرية ومؤسسة وقف شباب خير أمة تدشنان "فطوركم يوصلكم"
المبادرة تستهدف توزيع وجبات الإفطار من خلال عدد من المتطوعين

الموارد البشرية ومؤسسة وقف شباب خير أمة تدشنان

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة وقف شباب خير أمة اليوم مبادرة "فطوركم يوصلكم"،

بحضور وكيل الوزارة لوكالة تنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد ورئيس مجلس إدارة مؤسسة وقف شباب خير أمة المهندس عثمان

هاشم والمدير العام للإدارة العامة للتطوع بالوزارة مشاعل آل مبارك.

وتستهدف المبادرة توزيع وجبات الإفطار من خلال عدد من المتطوعين في مدن وأماكن مختلفة، حيث سيتم توزيعها في الأربطة الخيرية

والأوقاف ومساكن العمالة، وتوفير وجبات ساخنة يتم تسلّمها من عدة مطاعم وتنظيم توزيعها على المستفيدين.

وتنطلق المبادرة في ست مدن في المملكة وهي "الرياض، وجدة ، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام ، والخفجي"، ويشارك فيها أكثر من

1800 متطوع ومتطوعة، حيث وضع المبادرون استهداف توزيع أكثر من 100 ألف وجبة طيلة شهر رمضان مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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