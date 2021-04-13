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.. العياصرة : رواية للنواب عن الأحداث الاخيرة لا تختلف عما يعرفه الناس حتى الآن

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بالفيديو .. العياصرة : رواية الحكومة للنواب عن الأحداث الاخيرة لا تختلف عما يعرفه الناس حتى الآن .. العياصرة : رواية للنواب عن الأحداث الاخيرة لا تختلف عما يعرفه الناس حتى الآن

جي بي سي نيوز - : قال النائب عمر العياصرة إن قدمت روايتها اليوم للنواب ، وهي رواية لا تختلف عن الرواية التي قدمتها للناس ، ولكن هناك بعض التفاصيل .

أضاف في حديث للمدينة نيوز عقب الاجتماع المغلق الذي عقد في احدى قاعات المجلس اليوم الاثنين : إن ابرز ما قالته الحكومة اليوم هو دور باسم عوض الله وعلاقته بسمو الأمير ، واكدت الحكومة أنه لم يكن هناك انقلاب بل كانت هناك تحركات ، وبأن باسم عوض الله كانت له تأثيرات على تغريدات سمو الأمير ومع ذلك ليس هناك شيء كبير في رواية الحكومة عما يعرفه الناس .

شاهد عمر العياصرة :

 

 

المصدر : المدينة نيوز 

جي بي سي نيوز

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