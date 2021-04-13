"الموارد البشرية" تكرّم جمعية عناية الصحية

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ضمن الجهات المتميزة في "العمل التطوعي"

كرّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جمعية عناية الصحية عبر برنامج تكريم الجهات المحققة لأعلى الإنجازات في وحدات العمل التطوعي في مدينة الرياض، برعاية نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، وبحضور كريم من معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) وممثلي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبعض الجهات المانحة وممثلي المنظمات الحكومية وغير الربحية .

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية عناية الصحية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم: تكريم جمعية عناية من قبل الوزارة ضمن ست من الجمعيات غير الربحية على مستوى المملكة يعد وساماً نفتخر به نحن في جمعية عناية الصحية.

وأضاف: يؤكد هذا التكريم على الجهود التي تبذلها الجمعية في تحقيق مستهدفات وزارة الموارد البشرية بتأسيس وحدات تطوعية في عدد من المنظمات الحكومية وغير الربحية في مختلف مناطق المملكة، وذلك لتأصيل ثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع من خلال رفع جودة ممارسات المنظمات تجاه المتطوعين بما ينعكس إيجاباً على استقطاب أكبر عدد ممكن من المتطوعين وتدريبهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم.

وأردف: العمل التطوعي في بلادنا الغالية يتطور بصور مذهلة وفق معايير علمية ومهنية عالية الجودة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين ـلهذا القطاع ولا سيما وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وما حققته الجمعيات غير الربحية من إنجازات ومبادرات مجتمعية هو نتاج طبيعي لهذا الدعم.

وقال "السويلم": بمناسبة تكريم جمعية عناية ضمن الجهات المحققة لأعلى إنجازات العمل التطوعي وفق المعيار الوطني أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي اعضاء مجلس الإدارة بجزيل الشكر للإدارة التنفيذية على هذا الإنجاز الكبير.

من جانبه، أشاد الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري بالإنجاز الذي حققته إدارة التطوع في تعزيز العمل التطوعي وفق المعيار الوطني، مشيراً إلى أن الجمعية قد وضعت مستهدفات وزارة الصحة ورؤية 2030 كموجهات لعملها حيث قامت بربطها بالأهداف الاستراتيجية لإدارة التطوع.

وقال: الجمعية تسعى وفق الخطة المعتمدة لدى إدار التطوع لتعزيز رؤية 2030 الهادفة إلى زيادة عدد المتطوعين من 11 ألفاً إلى مليون من خلال زيادة الفرص التطوعية، وتبني المبادرات التطوعية التي تخدم الأهداف التنموية للمجتمع.

وفي سياق آخر، قال مدير إدارة التطوع نواف بن سهاج العتيبي: الجمعية بادرت مع انطلاق خطتها الاستراتيجية 1438-1442هـ باستحداث إدارة التطوع وفق أسس مؤسسية عالية تتبنى التخطيط السليم لتحقيق رسالتها التطوعية في المجتمع، فقامت بإقرار عدد من الأهداف التكتيكية والمؤشرات والمبادرات التي تعزز دور المتطوعين في تحقيق الأهداف التنموية وتفعيل دورهم من خلال استراتيجيات وأهداف الخطة، بشكل يؤكد تبني قيادة الجمعية للمتطوعين كمورد بشري أساسي لتحقيق رؤيتها، وحرصت على العناية بهم وتأهيلهم من خلال نادي عناية للتطوع الصحي واعتبارهم شركاء أساسيين في نجاحها.

وأضاف: هذا يعد امتداداً لمسيرة الجمعية في استقطاب وتفعيل المتطوعين والمحافظة عليهم خلال السنوات الماضية، والذي كان يظهر جلياً في جميع مناشط الجمعية، وأشار العتيبي إلى أن الجمعية حصلت على مأسسة العمل التطوعي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتبنيها مبادرات نوعية وتنفيذها للبرامج التطوعية باحترافية تخدم المجتمع.

وأردف: حصلت الجمعية على الاعتماد في التطوير المهني المستمر لأنشطة التعليم الطبي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كأول جمعية صحية خيرية عامة، وذلك بعد استكمال شروط ومعايير جهات التطوير المهني ونتائج التقييم.