"العنزي" يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك

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نوّه بما تضمنته كلمة الملك من مضامين راسخة ومعانٍ سامية

رفع المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي أسمى آيات التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار الدكتور "العنزي" إلى أن الشهر الكريم يتجدد بنا هذا العام في مواجهة جائحة كوفيد-19، وفي ظل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة- في توفير اللقاحات المضادة للفيروس بكل يسر وسهولة تحت شعار "الإنسان أولاً"، تتجسد من خلاله قيادة مملكتنا الغالية نحو الإنسانية والاهتمام بصحة المواطن والمقيم على حد سواء، وتوفير كل الخدمات الصحية لهم.

ونوه "العنزي" بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين من مضامين راسخة وذات معانٍ سامية، واهتمام بالغ بعموم المسلمين، والتي استشعر فيها رعاه الله فضيلة الزمان، داعياً إلى حفظ النفوس وحمايتها.